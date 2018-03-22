На Ямале прокуратура нашла 240 "бесхозных" домов

Следователи в рамках проверки нашли 240 домов, не закрепленных ни за одной из управляющих компаний, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках надзора прокуроры Ямальского, Шурышкарского, Приуральского, Тазовского районов, Губкинского и Надыма выяснили, что причина случившегося – бездействие местной власти, которая не провела открытые конкурсы по отбору управляющих организаций. Так, в селе Катравож пять лет назад введены в работу 13 многоквартирников. При этом администрация до сих пор не провела нужных конкурсов.

Главам различного уровня внесено 15 представлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.