Юрист: По делу Слуцкого стоило обращаться в прокуратуру, а не в думскую комиссию

После того? как комиссия Госдумы по этике не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, в Союзе журналистов России по этому поводу выразили недоумение, а "Эхо Москвы" отозвало из нижней палаты парламента своих представителей.

Профессор кафедры государствоведения Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Светлана Бошно считает, что, в первую очередь, якобы пострадавшим журналисткам стоило обратиться не в думскую комиссию, а в прокуратуру.

"Если эти женщины считают, что в отношении них было домогательство, они должны обратиться в прокуратуру с заявлением, прокуратура, если сочтет возможным, обратится в генеральную прокуратуру, и тогда будет ставиться вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. Это не вопрос комиссии по этике. Здесь же пошли необычным путем, для России вообще беспримерным. Они рассчитывали, что они обвинят кого-то, и он раскается? Что они хотели, чтобы он сделал? Цель непонятна. Мне показалось, что они хотели, чтобы Слуцкий извинился, их бы это устроило", - сказала она в комментарии информагентству Infox.