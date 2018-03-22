В Челябинске ужесточили наказание водителю, сбившему на пешеходном переходе ребенка

Челябинский областной суд ужесточил наказание виновнику ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе мужчина был приговорен к 1 году ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1,5 года. При этом суд отказал в удовлетворении исковых требований о возмещении морального вреда в сумме 700 тыс. рублей.

В ноябре 2016 года осужденный на "Газели" сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате здоровью ребенка причинён опасный для его жизни тяжкий вред в виде ушиба головного мозга тяжелой степени.

Мужчина вину не признавал, утверждал, что допустил наезд на пешехода вне пределов пешеходного перехода.

Челябинский облсуд изменил приговор, увеличив срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами до 3 лет, и взыскала в счёт возмещения морального вреда 700 тыс. рублей.