Путин рассказал греческому премьеру о сути разговора с Трампом

Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом рассказал о сути недавней беседы с президентом США Дональдом Трампом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Читайте также: В Финляндии готовы организовать встречу Путина и Трампа

Телефонный разговор с Ципрасом состоялся по инициативе греческой стороны. Премьер поздравил Путина с победой на президентских выборах.

"По просьбе Алексиса Ципраса глава российского государства сообщил о сути недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-греческого сотрудничества, отметив наращивание взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Также лидеры обсудили актуальные вопросы европейской безопасности и обстановку в Восточном Средиземноморье и обменялись мнениями относительно действий Великобритании в связи с инцидентом по "делу Скрипаля".

Кроме того, Путин пригласил Ципраса посетить Россию.

Напомним, спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента РФ американский лидер Дональд Трамп все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой