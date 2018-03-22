Путин рассказал греческому премьеру о сути разговора с Трампом

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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Путин рассказал греческому премьеру о сути разговора с Трампом
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Владимир Путин, Алексис Ципрас (2015) | Фото:kremlin.ru

Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом рассказал о сути недавней беседы с президентом США Дональдом Трампом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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Телефонный разговор с Ципрасом состоялся по инициативе греческой стороны. Премьер поздравил Путина с победой на президентских выборах.

"По просьбе Алексиса Ципраса глава российского государства сообщил о сути недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-греческого сотрудничества, отметив наращивание взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Также лидеры обсудили актуальные вопросы европейской безопасности и обстановку в Восточном Средиземноморье и обменялись мнениями относительно действий Великобритании в связи с инцидентом по "делу Скрипаля".

Кроме того, Путин пригласил Ципраса посетить Россию.

Напомним, спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента РФ американский лидер Дональд Трамп все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой

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22.03.2018 15:44 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:44 Екб


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Путин рассказал греческому премьеру о сути разговора с Трампом
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