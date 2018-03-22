В Иркутске за превышение полномочий судят высокопоставленного чиновника Минобороны

Начальник управления финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Иркутской области Василий Клименко предстанет перед судом. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как удалось выяснить следователям, в период с декабря 2015 по декабрь 2017 года Клименко неоднократно организовывал выплату подчиненным премий по результатам работы, после получения которых незаконно требовал и получал от сотрудников 50% суммы.

"Всего таким образом Клименко получил 1 миллион 790 тысяч рублей. Причиненный ущерб обвиняемый в ходе следствия возместил в полном объеме", - уточнили в СКР.

Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.