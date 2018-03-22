Экс-директор "Курганмашзавода" дал взятку двум офицерам Минобороны РФ за липовую поставку БМП: все трое под "уголовкой"

Военным следственным отделом Следственного комитета России окончено предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным на основе материалов зауральского управления ФСБ, в отношении бывшего исполнительного директора "Курганмашзавода" Александра Клюжева, начальника 3949 военного представительства Министерства Обороны Российской Федерации подполковника Евгения Сутормина и его заместителя подполковника Михаила Шамбатуева.

В январе 2016 года Сутормин и Шамбатуев получили от Клюжева взятку в сумме 80 тыс. рублей за изготовление и подписание документов, согласно которым 3949 военное представительство Минобороны якобы проверило и одобрило качество изготовления партии "БМП-3" в рамках исполнения госконтракта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

На самом же деле "бмпэшки", которые уже якобы стояли на отгрузке, собрали на заводе только через два месяца - поддельный отчет перед Минобороны нужен был, чтобы исключить претензии и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков контракта.

"Сейчас уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд в Екатеринбург для рассмотрения по существу. В настоящее время управлением ФСБ России по Курганской области проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности на "Курганмашзаводе", - добавили в ведомстве.