На Ямале определили минимальную сумму капремонта для домов, жильцы которых собирают деньги на спецсчетах

Депутаты заксобрания Ямала приняли поправки в закон о капремонте, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, минимальная сумма в фонде капремонта в домах, жители которых собирают деньги на спецсчете, должна равняться половине стоимости работ. Кроме того, приводится в соответствие с федеральными законами нормы информирования о содержании программы капремонта, а также регламентируется порядок помощи из бюджета в случае срочной необходимости отремонтировать жилье.

Парламентарии приняли закон единогласно.