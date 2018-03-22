"А как вообще может быть не готово поле в Перми?" Василий Уткин раскритиковал перенос матча "Амкара" в Хабаровск

Пермский футбольный клуб "Амкар" не сможет 31 марта сыграть домашний матч с "Локомотивом". Из-за отзыва сертификата у пермского стадиона игра скорее всего будет перенесена в Хабаровск.

Свое изумление по поводу ситуации высказал спортивный комментатор Василий Уткин. Он удивился, что пермяки не смогли подготовить поле, передает корреспондент Накануне.RU.

"А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время", - написал Уткин в своем telegram.

Он отметил, что до игры еще десять дней и за это время тренер команды может успеть "силами одной лопаты очистить трибуны от снега", "а его жена с парой подружек может высушить поле (если оно вдруг сырое) силами пары-тройки бытовых фенов".

"Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду. Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации премьер-лиги".

Как сообщало Накануне.RU, Российская футбольная премьер-лига пообещала помочь "Амкару" сменить газон на пермском стадионе "Звезда". Ранее матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" был перенесен в Уфу, поскольку совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба.