СБУ задержала Савченко прямо в здании Верховной рады

Следователь СБУ в помещении Верховной рады зачитал депутату Надежде Савченко подозрение и сообщил, что она задержана. Савченко в сопровождении следователей, журналистов и сторонников увели в сторону изолятора СБУ. Украинские СМИ в прямом эфире ведут трансляцию процесса.

Накануне Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Савченко.

Ее обвиняют по семи статьям: подготовка к преступлению, совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы или террористической организации, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Прокуратура связывает Савченко с арестованным Владимиром Рубаном, которому вменяют планы убийства руководств страны и подготовке нового госпереворота. Сама Савченко заявляла, что военные готовы его совершить. 20 марта на суде по "делу Рубана" она публично заявила, что "презирает эту власть" и считает ее "позорной".