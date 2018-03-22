В Челябинской области на "Чистую воду" потратят 400 млн рублей

В Челябинской области на реализацию госпрограммы "Чистая вода" в 2018 году направят 400 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Средства пойдут на мероприятия по улучшению качества услуг водоснабжения и водоотведения, а также повышению их доступности для населения.

"Программа "Чистая вода" – одна из самых приоритетных для Челябинской области, поскольку качество и доступность водных ресурсов напрямую влияет на здоровье и качество жизни южноуральцев", – подчеркнул Борис Дубровский.

Так, планируется обеспечить качественным водоснабжением семь населенных пунктов. Новый центральный водопровод появится в городах Еманжелинск и Бакал, в поселке Локомотивный, в поселке Аэропорт города Челябинска, в деревнях Александровка и Барсучье Октябрьского района, а также в деревне Алтын-Таш Чебаркульского района.

Также будут введены в эксплуатацию очистные сооружения сточных вод в Верхнем Уфалее и продолжено строительство очистных сооружений канализации в городе Аша. Капремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения запланированы в Карабаше, Челябинске, Южноуральске, Варненском, Верхнеуральском, Каслинском, Красноармейском, Кусинском и Саткинском районах. Работы по поиску источника водоснабжения пройдут в Верхнем Уфалее и Южноуральске.

Кроме того, по поручению Бориса Дубровского реализуется проект по строительству объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабаша на качество воды Аргазинского водохранилища. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. В рамках проекта предусмотрено строительство канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязнённых территорий и направления чистого стока в Аргази, и гидроботанической площадки в устье Сак-Элги в виде высадки камыша и рогоза, способных поглощать загрязняющие вещества и очищать воду.

На реализацию проекта необходимо 198,8 млн рублей. Завершить строительство природоохранных объектов планируется в 2019 году. Это позволит сократить загрязнение источника питьевого водоснабжения Челябинска в 20-25 раз.