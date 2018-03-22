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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
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Вкладчики "Югры" пробились на личный прием к заместителю Бастрыкина
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Банк Югра (2017) | Фото: ib-finance.com

Лидер инициативной группы вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев встретился с заместителем председателя СК РФ генерал-лейтенантом юстиции Ильей Лазутовым. Как сообщил Накануне.RU активист, ему пришлось дожидаться приема 12 часов. Попасть на встречу с заместителем председателя СК РФ Николаю Николаеву удалось только в 5.00 сегодняшнего дня.
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Вместе с Ильей Лазутовым и руководителем СК РФ по Свердловской области Валерием Задориным вкладчик обсудил ситуацию с банком "Югра". Диалог длился 20 минут, за это время активист еще раз объяснил ситуацию и вручил два заявления.

"Надеемся, что Следственный комитет обратит внимание на ситуацию с банком "Югра". Вариантов для возбуждения уголовных дел полно: начиная от халатности со стороны надзорных органов, которые допускают такие беспрецедентные дыры в бюджете РФ. Отдельно у нас было подготовлено заявление о том, что Центробанк не принимает план оздоровления Хотина, который позволяет вкладчикам получить все свои средства в полном объеме. Причем, не просто не принимает, но и не объясняет причину своих решений. Таким образом, Центробанк, по сути, подвергает нас процедуре персонального банкротства", - сообщил Николай Николаев.

Также он отметил, что было подано заявление с просьбой проверить гражданство зампреда ЦБ Василия Поздышева. Вкладчики подозревают, что представитель Центрального банка имеет двойное гражданство - российское и французское.

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. Временная администрация работала в банке с 10 июля 2017 г. Бывшее руководство финансовой организации обратилось в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить отзыв лицензии. Также в арбитраже рассматривается заявление кредитной организации об отмене приказов о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, которые были выпущены 10 июля.

Другие новости по темам: банк югра, Центробанк, банкрот, Николай Николаев, Илья Лазутов
22.03.2018 15:46 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
17:46 Екб


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Вкладчики "Югры" пробились на личный прием к заместителю Бастрыкина
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