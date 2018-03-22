Вкладчики "Югры" пробились на личный прием к заместителю Бастрыкина

Лидер инициативной группы вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев встретился с заместителем председателя СК РФ генерал-лейтенантом юстиции Ильей Лазутовым. Как сообщил Накануне.RU активист, ему пришлось дожидаться приема 12 часов. Попасть на встречу с заместителем председателя СК РФ Николаю Николаеву удалось только в 5.00 сегодняшнего дня.

Вместе с Ильей Лазутовым и руководителем СК РФ по Свердловской области Валерием Задориным вкладчик обсудил ситуацию с банком "Югра". Диалог длился 20 минут, за это время активист еще раз объяснил ситуацию и вручил два заявления.

"Надеемся, что Следственный комитет обратит внимание на ситуацию с банком "Югра". Вариантов для возбуждения уголовных дел полно: начиная от халатности со стороны надзорных органов, которые допускают такие беспрецедентные дыры в бюджете РФ. Отдельно у нас было подготовлено заявление о том, что Центробанк не принимает план оздоровления Хотина, который позволяет вкладчикам получить все свои средства в полном объеме. Причем, не просто не принимает, но и не объясняет причину своих решений. Таким образом, Центробанк, по сути, подвергает нас процедуре персонального банкротства", - сообщил Николай Николаев.

Также он отметил, что было подано заявление с просьбой проверить гражданство зампреда ЦБ Василия Поздышева. Вкладчики подозревают, что представитель Центрального банка имеет двойное гражданство - российское и французское.

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. Временная администрация работала в банке с 10 июля 2017 г. Бывшее руководство финансовой организации обратилось в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить отзыв лицензии. Также в арбитраже рассматривается заявление кредитной организации об отмене приказов о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, которые были выпущены 10 июля.