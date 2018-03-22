Верховная Рада дала согласие на арест Савченко

Верховная рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. При необходимом минимуме в 226 голосов за привлечение к ответственности проголосовал 291 депутат, за задержание - 277, за арест - 268, передает корреспондент Накануне.RU.

Утром свое согласие на арест дал комитет Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 марта парламент исключил Савченко из состава комитета по нацбезопасности и обороне. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По его словам, следователи располагают "неопровержимыми доказательствами" того, что Савченко лично планировала теракты в зале Рады. Она якобы хотела взорвать Верховную раду и "из автоматов добивать" выживших депутатов.

Луценко пригрозил Савченко "высшей мерой".

Прокуратура связывает Савченко с арестованным Владимиром Рубаном, которому вменяют планы убийства руководств страны и подготовке нового госпереворота. Сама Савченко заявляла, что военные готовы его совершить.