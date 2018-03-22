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Политическую систему толкают к двухпартийности? После президентских выборов в кулуарах снова заговорили об объединении трех оппозиционных партий в одну. Идея не нова, занимался ей еще небезызвестный Сурков, когда был в Администрации президента, но теперь она будет продвигаться, очевидно, с новой силой. Впрочем, в какую сторону продвигаться – пока неясно. Финальная точка этого процесса может быть уже через пару лет, а может - только к 2024 году. В возможных метаморфозах партсистемы разбирались эксперты Накануне.RU.
22.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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Новости
22.03.2018 15:09 Мск (17:09 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Верховная Рада дала согласие на арест Савченко
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Надежда Савченко заявление отказ (2017) | Фото: Фейсбук Надежды Савченко

Верховная рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. При необходимом минимуме в 226 голосов за привлечение к ответственности проголосовал 291 депутат, за задержание - 277, за арест - 268, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 марта парламент исключил Савченко из состава комитета по нацбезопасности и обороне. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По его словам, следователи располагают "неопровержимыми доказательствами" того, что Савченко лично планировала теракты в зале Рады. Она якобы хотела взорвать Верховную раду и "из автоматов добивать" выживших депутатов.

Луценко пригрозил Савченко "высшей мерой".

Прокуратура связывает Савченко с арестованным Владимиром Рубаном, которому вменяют планы убийства руководств страны и подготовке нового госпереворота. Сама Савченко заявляла, что военные готовы его совершить.

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22.03.2018 15:09 Мск | Евгений Чернышёв
17:09 Екб


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Верховная Рада дала согласие на арест Савченко
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