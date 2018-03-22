Убийцу пенсионеров на Среднем Урале приговорили к 24 годам колонии

Суд отправил жителя Свердловской области на 24 года в колонию за нападение и жестокое убийство трех пенсионеров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, осужденный из Сысертского района умышленно убивал престарелых людей и забирал у них деньги.

В суде выяснилось, что осужденный мужчина в мае 2016 года проник в дом на ул. Революции в селе Патруши и нанес несколько смертельных ударов металлической монтировкой двум пожилыми людям 77 лет. После чего он забрал из квартиры супружеской пары 100 тыс. рублей и поджог дом.

Кроме того, в марте 2017 года осужденный вновь совершил убийство. На этот раз незаконно проник в дом на ул. Мира, в том же селе, и убил бабушку. 79-летняя женщина скончалась от полученных 20-ти ножевых ударов по голове, шее и грудной клетке. После убийства мужчина украл у старушки 6 тыс. рублей.

"Задержать обвиняемого удалось весной 2017 года, вскоре после второго преступного эпизода. Следствием СКР во взаимодействии с полицейскими проделан значительный объём работы, направленной на сбор и закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств совершённых преступлений. В отношении обвиняемого проведена судебная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что он является вменяемым и способен нести ответственность за содеянное", прокомментировал ситуацию помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В суде подсудимый частично признал свою вину. Он был не согласен только с тем фактом, что совершал разбойные нападения, мужчина просил расценивать его действия как кражу.

Суд назначил убийце наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить родственникам погибших компенсацию - 2,5 млн. рублей.