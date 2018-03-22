Госдума приостановила аккредитации бойкотирующих ее СМИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приостановлена аккредитация журналистов СМИ, заявивших об отзыве своих сотрудников из Госдумы.

Также Володин подчеркнул, что решение некоторых СМИ об отказе работать в Госдуме - "это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право", передает "Интерфакс".

Вчера комиссия Госдумы РФ по этике не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого в этом обвиняли журналистки.

После этого стало известно, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В четверг стало известно, что работу с Госдумой приостанавливает "Дождь". Кроме того, своих сотрудников из Госдумы отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.