Воробьев пообещал, что Волоколамск "задышит свободно" к 15 июня

Губернатор Московской области Алексей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня. Об этом глава региона сообщил на своей странице "Вконтакте".

"Вчера у нас был непростой разговор с жителями Волоколамска. На следующей неделе мы закроем "Ядрово" и приступим к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день. Мы понимаем жителей и делаем все, чтобы ликвидировать то, что копилось годами", - написал он.

"Все работы по дегазации мы завершим к 15 июня, и город задышит свободно", - также сообщил Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что на встрече с инициативной группой, которая состоялась накануне, были выработаны шаги для ликвидации запаха, в частности будет вдвое снижена нагрузка на полигон. "По просьбе жителей в городе появится табло и онлайн-мониторинг состояния воздуха. О возможных выбросах все будут знать заранее. Для контроля ситуации мы назначили спецпредставителя. Александр Чупраков уже на месте и будет работать в Волоколамске ежедневно. Он выслушает все обращения жителей", - добавил Воробьев.

Как отметили в пресс-службе губернатора, со стороны местных жителей был большой запрос был на время рекультивации и дегазации полигона "Ядрово" иметь возможность отправить и детей, и взрослых в санатории, дома отдыха и детские лагеря. "Такие места нами подготовлены, это порядка 6 санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортные условия предоставить и, в том числе, включить в себя образовательную программу", - отметили в ведомстве.

Также администрация Московской области пообещала направить в Волоколамск бригаду из 12 узких специалистов – пульмонологов, дерматологов и других, которая будет работать до завершения ликвидации "этой печальной ситуации".

Как сообщало Накануне.RU, вчера в интернете появилось видео, на котором видно, как жители Волоколамска закидывают губернатора Московской области Андрея Воробьева снежками. В Сети также стал популярным видеоролик, на котором маленькая девочка, одетая в "розовое", демонстрирует "жесты смерти" главе Подмосковья, приехавшего к центральной больнице Волоколамска.

Напомним, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура и Следственный комитет.