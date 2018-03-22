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Политическую систему толкают к двухпартийности? После президентских выборов в кулуарах снова заговорили об объединении трех оппозиционных партий в одну. Идея не нова, занимался ей еще небезызвестный Сурков, когда был в Администрации президента, но теперь она будет продвигаться, очевидно, с новой силой. Впрочем, в какую сторону продвигаться – пока неясно. Финальная точка этого процесса может быть уже через пару лет, а может - только к 2024 году. В возможных метаморфозах партсистемы разбирались эксперты Накануне.RU.
22.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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22.03.2018
экономика ;
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Никто не виноват, мусор сам копится


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Новости
22.03.2018 14:44 Мск (16:44 Екб)
общество | Центральный ФО
Воробьев пообещал, что Волоколамск "задышит свободно" к 15 июня
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коллаж, митинги, свалки, Московская область, губернатор Московской области Андрей Воробьев (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Московской области Алексей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня. Об этом глава региона сообщил на своей странице "Вконтакте".
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"Вчера у нас был непростой разговор с жителями Волоколамска. На следующей неделе мы закроем "Ядрово" и приступим к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день. Мы понимаем жителей и делаем все, чтобы ликвидировать то, что копилось годами", - написал он.

"Все работы по дегазации мы завершим к 15 июня, и город задышит свободно", - также сообщил Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что на встрече с инициативной группой, которая состоялась накануне, были выработаны шаги для ликвидации запаха, в частности будет вдвое снижена нагрузка на полигон. "По просьбе жителей в городе появится табло и онлайн-мониторинг состояния воздуха. О возможных выбросах все будут знать заранее. Для контроля ситуации мы назначили спецпредставителя. Александр Чупраков уже на месте и будет работать в Волоколамске ежедневно. Он выслушает все обращения жителей", - добавил Воробьев.

Как отметили в пресс-службе губернатора, со стороны местных жителей был большой запрос был на время рекультивации и дегазации полигона "Ядрово" иметь возможность отправить и детей, и взрослых в санатории, дома отдыха и детские лагеря. "Такие места нами подготовлены, это порядка 6 санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортные условия предоставить и, в том числе, включить в себя образовательную программу", - отметили в ведомстве.

Также администрация Московской области пообещала направить в Волоколамск бригаду из 12 узких специалистов – пульмонологов, дерматологов и других, которая будет работать до завершения ликвидации "этой печальной ситуации".

Как сообщало Накануне.RU, вчера в интернете появилось видео, на котором видно, как жители Волоколамска закидывают губернатора Московской области Андрея Воробьева снежками. В Сети также стал популярным видеоролик, на котором маленькая девочка, одетая в "розовое", демонстрирует "жесты смерти" главе Подмосковья, приехавшего к центральной больнице Волоколамска.

Напомним, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура и Следственный комитет.

Другие новости по темам: Андрей Воробьев, свалка, полигон, мусор, ядрово, Волоколамск
22.03.2018 14:44 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:44 Екб


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Ранее 22.03.2018 12:07 Мск
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Воробьев пообещал, что Волоколамск "задышит свободно" к 15 июня
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