Мандат миссии ОБСЕ на Украине продлен на год

В ОБСЕ приняли решение продлить мандат Специальной мониторинговой миссии до 31 марта 2019 года. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

При этом отмечается, что делегация Украины потребовала, чтобы миссия имела полный и беспрепятственный доступ ко всей территории, куда она отнесла российские Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада это поддержали.

Миссия ОБСЕ на Украине начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от киевского правительства в ОБСЕ и общего решения всех 57 стран-участниц организации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе первый заместитель руководителя миссии Александр Хуг предупреждал, что срок действия миссии истекает. Однако Украина, намеревавшаяся уже весной ввести войска ООН в Донбасс, все-таки подала заявку на продление ее мандата.