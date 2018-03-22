В тюменской облдуме предложили отменить закон "о контроле за распространением эротики"

Глава фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин предложил отменить региональный закон "О контроле за распространением и демонстрацией эротической продукции". Как передает корреспондент Накануне.RU, по мнению депутата, указанный закон давно не работает и потерял свою актуальность.

"В настоящее время из всего закона действует и работает только положение об экспертной комиссии, которую можно выделить отдельным решением губернатора, как это сделано в других регионах. А сам закон – просто отменить как пустой", - сказал политик, и пообещал к следующему заседанию комитета по социальной политике выйти с такой инициативой.

Отметим, представители регионального правительства в свою очередь признали, что данный вопрос уже давно регулируется на федеральном уровне, а действующая экспертная комиссия лишь оценивает предоставляемые правоохранительными органами материалы на предмет наличия порнографии.