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политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
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от издателя  |  комментариев: 5


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экономика ;
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Тюменские депутаты поддержали идею обязать через суд ВИЧ-инфицированных родителей обследовать и лечить своих детей
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вич-инфекция, шприц (2016) | Фото: Simptomed.ru

Депутаты Тюменской областной думы в рамках заседания комитета по социальной политике единогласно выступили с инициативой вынести на рассмотрение в Госдуму изменения в федеральный закон о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о случаях отказа ВИЧ-инфицированных родителей от освидетельствования своих детей на ВИЧ-инфекцию, или от лечения ВИЧ-инфицированных детей. По мнению народных избранников, в результате здоровью ребенка наносится непоправимый вред.

Проект закона предлагает расширить перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие ВИЧ-инфекции, включив в него детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних проходить лечение.

Предложение поддержали все думские фракции. При этом спикер комитета Валерий Фальков подчеркнул, что инициатива получила все необходимые экспертные заключения, что существенно повышает шансы на положительный исход её принятия в Совфеде.

При этом как выяснилось на заседании комитета, несмотря на то, что закона пока нет, тем не менее судебная практика в области уже существует. По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, в настоящее время на стадии передачи документов в суд находится три случая отказа от лечения несовершеннолетних детей и привлечения родителей к ответственности. "Прецеденты имеются и они положительные", - добавила она.

Другие новости по темам: Тюменская областная дума, госдума, закон, вич-инфекция, несовершеннолетние
22.03.2018 14:40 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
16:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 16:13 Мск
Депутаты Тюменской областной думы хотят обязать ВИЧ-инфицированных родителей обследовать и лечить своих детей








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Тюменские депутаты поддержали идею обязать через суд ВИЧ-инфицированных родителей обследовать и лечить своих детей
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