Тысяча жителей Куединского района получила газ

Газ появился в двух деревнях Куединского района: введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод "село Большие Кусты – деревня Кашка – село Ошья". В селе Ошья и деревне Кашка газифицированы 224 домовладения, где живет 900 человек. К этим домам до фасадов подведены газопроводы-вводы для подключения. В Ошье также готовится к пуску котельная, которая будет отапливать школу, передает корреспондент Накануне.RU.

Межпоселковый газопровод длиной 16 км построили в рамках специальной программы. Инвестором сетей длиной 12 км, что проходят внутри деревни, в Ошье выступила компания "Газпром газораспределение Пермь". Сети в деревне Кашка построены на деньги Куединского района. 105 домов уже готовы к пуску газа. По словам вице-премьера Антона Удальева, в прошлом году изменились подходы к газификации.

"Во главу угла мы поставили интересы жителей. Стоило поменять подходы, и программа заработала. Люди получают газ, качество жизни в сельских поселениях повышается, газифицируются школы, детские сады, ФАПы. Значит, средства бюджета расходуются с максимальной эффективностью", - сказал чиновник.

С начала года газ получили 5 тыс. человек. Запущены два межпоселковых газопровода в Верещагинском и Кишертском районах, а также газифицированы отдельные поселения в Частинском районе. Всего в этом году построят 37 км межпоселковых и 175 км распределительных газопроводов. В это вложат 1 млрд руб.

В 2017 г. на газификацию края потрачен 921 млн руб. Построено 50 км межпоселковых и 93 км распределительных сетей. Газопроводы доводят до фасада дома, а не до границы участка. Созданы механизмы предоставления компенсаций для граждан. Специалисты "Газпрома" регулярно выезжают к пермякам, собирают заявки на подключение

Правительство региона утвердило первый этап программы газификации. До 2019 г. голубое топливо придет в 8 тыс. домовладений, где живет 24 тыс. человек. Сейчас на основании заявок формируется второй этап программы, куда войдут новые территории. Основой для выбора того или иного поселения становится число человек, которые получат газ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.