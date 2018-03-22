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Политическую систему толкают к двухпартийности? После президентских выборов в кулуарах снова заговорили об объединении трех оппозиционных партий в одну. Идея не нова, занимался ей еще небезызвестный Сурков, когда был в Администрации президента, но теперь она будет продвигаться, очевидно, с новой силой. Впрочем, в какую сторону продвигаться – пока неясно. Финальная точка этого процесса может быть уже через пару лет, а может - только к 2024 году. В возможных метаморфозах партсистемы разбирались эксперты Накануне.RU.
22.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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Тысяча жителей Куединского района получила газ
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Куединский район газификация (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Газ появился в двух деревнях Куединского района: введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод "село Большие Кусты – деревня Кашка – село Ошья". В селе Ошья и деревне Кашка газифицированы 224 домовладения, где живет 900 человек. К этим домам до фасадов подведены газопроводы-вводы для подключения. В Ошье также готовится к пуску котельная, которая будет отапливать школу, передает корреспондент Накануне.RU.
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Межпоселковый газопровод длиной 16 км построили в рамках специальной программы. Инвестором сетей длиной 12 км, что проходят внутри деревни, в Ошье выступила компания "Газпром газораспределение Пермь". Сети в деревне Кашка построены на деньги Куединского района. 105 домов уже готовы к пуску газа. По словам вице-премьера Антона Удальева, в прошлом году изменились подходы к газификации.

"Во главу угла мы поставили интересы жителей. Стоило поменять подходы, и программа заработала. Люди получают газ, качество жизни в сельских поселениях повышается, газифицируются школы, детские сады, ФАПы. Значит, средства бюджета расходуются с максимальной эффективностью", - сказал чиновник.

Куединский район газификация(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

С начала года газ получили 5 тыс. человек. Запущены два межпоселковых газопровода в Верещагинском и Кишертском районах, а также газифицированы отдельные поселения в Частинском районе. Всего в этом году построят 37 км межпоселковых и 175 км распределительных газопроводов. В это вложат 1 млрд руб.

В 2017 г. на газификацию края потрачен 921 млн руб. Построено 50 км межпоселковых и 93 км распределительных сетей. Газопроводы доводят до фасада дома, а не до границы участка. Созданы механизмы предоставления компенсаций для граждан. Специалисты "Газпрома" регулярно выезжают к пермякам, собирают заявки на подключение

Правительство региона утвердило первый этап программы газификации. До 2019 г. голубое топливо придет в 8 тыс. домовладений, где живет 24 тыс. человек. Сейчас на основании заявок формируется второй этап программы, куда войдут новые территории. Основой для выбора того или иного поселения становится число человек, которые получат газ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

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22.03.2018 14:36 Мск | Михаил Лукашкин
16:36 Екб


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Тысяча жителей Куединского района получила газ
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