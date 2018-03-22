В Чечне полицейского расстреляли в ответ на просьбу предъявить документы

В Грозном расстрелян сотрудник полиции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Чеченской республике, все случилось вечером 20 марта в Старопромысловском районе: помощник дежурного потребовал для проверки документы у молодого человека, находившегося рядом со входом в здание территориального отделения полиции №4. Однако тот внезапно выхватил из-за пояса пистолет и начал стрелять в силовика. Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте преступления сотрудниками полиции, подоспевшими на помощь раненому.

Возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконный оборот оружия". Следователями уже установлена личность стрелка: им оказался житель Грозного 1997 года рождения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.