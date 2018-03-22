Комиссия детского омбудсмена не нашла массовых нарушений в детдомах Южного Урала

Комиссия не нашла массовых нарушений в детдомах Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

"Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях. Вместе с тем, уже намечены мероприятия по улучшению проводимой работы с детьми, в том числе и межведомственного характера. Несколько индивидуальных вопросов по оказанию помощи детям, воспитывающимся в детских домах, взяла на личный контроль с целью оказания всесторонней помощи", - рассказала омбудсмен.

Напомним, выездные проверки в детских домах с участием представителей аппарата уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка проходили с 25 февраля по 2 марта. Проверка была проведена в более чем 30 учреждениях Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Троицка, а также Нагайбакского, Кусинского, Еманжелинского, Октябрьского и Увельского районов.

Представители аппарата федерального омбудсмена подготовят рекомендации в адрес региона. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области речь идет о вопросах методического сопровождения деятельности специалистов органов опеки, социальных педагогов и психологов, повышении квалификации кадров, усилении контроля со стороны органов местного самоуправления и курирующих министерств.

Напомним, в конце февраля Анна Кузнецова приняла решение направить специалистов для проверки сиротских учреждений Челябинской области. Такое решение было принято после сообщений о массовых случаях совершения преступлений против половой неприкосновенности детей в одной из школ-интернатов Челябинска.