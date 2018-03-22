В Подмосковье выявили реабилитационный центр, в котором незаконно удерживали двоих граждан

В Подмосковье выявили реабилитационный центр, в котором незаконно удерживали пациентов, сообщила Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту проводится проверка.

Учреждение располагалось в одном из частных домов в деревне Новое Минино в Раменском районе.

"В помещении центра находились 15 граждан, из которых двое мужчин и одна женщина содержались незаконно. Сотрудникам полиции они рассказали, что их привезли родственники для прохождения реабилитации и лечения от наркозависимости, а сотрудники организации заставляли молиться, читать религиозную литературу вопреки их воле, содержали под присмотром и никуда не выпускали", - рассказали в ведомстве.

По данному факту сотрудниками полиции составлен протокол административного нарушения законодательства "о свободе совести, свобод вероисповедания и о религиозных объединениях".