В Москве прошел пикет против хода расследования дела об аварии, в которой погибли югорские спортсмены

В Москве состоялся одиночный пикет, участник которого, мать погибшей под Ханты-Мансийском спортсменки, хочет привлечь внимание к расследованию обстоятельств трагедии. Уже после пикета семья узнала, что прокуратура обжаловала приговор суда, передает корреспондент Накануне.RU.

"Собирались мы очень давно, но, к сожалению, далеко не все из родителей нас поддержали. В итоге, когда настало время лететь, кто-то не смог из-за работы, кто-то – из-за стоимости поездки. Мы искали спонсоров, но не смогли их найти", - рассказал Накануне.RU супруг пикетчицы, отец погибшей югорчанки Сергей Калашник.

Югорчанка постояла с баннером около Генеральной прокуратуры.

"Прокуратура обжаловала приговор виновникам аварии, Марату Зайнуллину, Александру Сидоруку и Ирине Тарасовой. Мы узнали об этой жалобе 21 марта. В ней говорится, что дело требуют вернуть на пересмотр. Мы хотим открытости, знать о действиях госструктур, хоть это и не приносит нам морального удовлетворения", - резюмировал Калашник.

Напомним, смертельная авария, в которой погибли 10 спортсменов из Нефтеюганска, произошла 4 декабря 2016г. Виновные в трагедии получили от 11 месяцев исправительных работ до шести лет девяти месяцев колонии общего режима. Один из них, хозяин автобуса, в котором ехали дети, Александр Сидорук, вышел на свободу.