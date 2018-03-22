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Политическую систему толкают к двухпартийности? После президентских выборов в кулуарах снова заговорили об объединении трех оппозиционных партий в одну. Идея не нова, занимался ей еще небезызвестный Сурков, когда был в Администрации президента, но теперь она будет продвигаться, очевидно, с новой силой. Впрочем, в какую сторону продвигаться – пока неясно. Финальная точка этого процесса может быть уже через пару лет, а может - только к 2024 году. В возможных метаморфозах партсистемы разбирались эксперты Накануне.RU.
22.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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Новости
22.03.2018 14:00 Мск (16:00 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Песков о проблеме полигона "Ядрово": Над вопросом ведется напряженная работа
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песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Правительство и региональные власти работают над поиском решения проблемы, возникшей из-за мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Это нужно спрашивать у властей Подмосковья. Нам известно, что работа ведется очень напряженная. Действительно ситуация непростая, но это настолько большая проблема и настолько комплексная проблема, что опять же, я еще раз повторяю, решение за одну ночь или в одночасье просто невозможно", - сказал Песков в ответ на вопрос, все ли делают власти Подмосковья и достаточно ли работают для решения этой проблемы.

По его словам, Кремль находится на постоянной связи с властями Подмосковья, президенту докладывается о ситуации с полигоном, передает ТАСС.

"Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы", - отметил Песков.

Накануне в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово". По данным администрации муниципалитета, выброс произошел в ночь на 21 марта. Врачи не подтвердили этой связи. В связи с ЧП в Волоколамск приезжал губернатор региона Андрей Воробьев.



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Песков о проблеме полигона "Ядрово": Над вопросом ведется напряженная работа
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