Песков о проблеме полигона "Ядрово": Над вопросом ведется напряженная работа

Правительство и региональные власти работают над поиском решения проблемы, возникшей из-за мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это нужно спрашивать у властей Подмосковья. Нам известно, что работа ведется очень напряженная. Действительно ситуация непростая, но это настолько большая проблема и настолько комплексная проблема, что опять же, я еще раз повторяю, решение за одну ночь или в одночасье просто невозможно", - сказал Песков в ответ на вопрос, все ли делают власти Подмосковья и достаточно ли работают для решения этой проблемы.

По его словам, Кремль находится на постоянной связи с властями Подмосковья, президенту докладывается о ситуации с полигоном, передает ТАСС.

"Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы", - отметил Песков.

Накануне в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово". По данным администрации муниципалитета, выброс произошел в ночь на 21 марта. Врачи не подтвердили этой связи. В связи с ЧП в Волоколамск приезжал губернатор региона Андрей Воробьев.