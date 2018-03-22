В Кондинском районе Югры запустили первую в регионе солнечную электростанцию

В деревне Никулкина Ханты-Мансийского автономного округа - Югры запустили солнечную электространцию, построенную компанией "Юграэнерго", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кондинского района.

Церемония открытия состоялась 21 марта. В ней приняли участие глава Кондинского района Анатолий Дубовик, директор окружного департамента ЖКХ и энергетики Егор Ковальчук и гендиректор "Юграэнерго" Андрей Голубев.

Оборудование солнечной электростанции разрабатывалось с учетом климатических особенностей региона. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели смонтированы под оптимальным углом наклона. Самый продуктивный период работы солнечных электростанций – март-сентябрь.

По словам главы "Юграэнерго", солнечные электростанции повысят надежность энергосистемы и значительно снизят расходы по выработке электроэнергии. Из всех доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная энергия и солнечные батареи наносят минимальный вред окружающей среде. Электричество, произведенное при помощи солнечных батарей, не загрязняет воду, воздушные массы, не опасно для человека и животных.

В перспективе работы "Юграэнерго" – развитие возобновляемой энергии в других районах децентрализованной зоны ХМАО – Югры и за ее пределами.

"Это первая солнечная электростанция в округе. А точнее, комбинированная, с дизель-генераторной установкой. Конечно, в России она далеко не первая, но все равно это еще достаточно редкая ситуация. Основная задача объекта – на реальной ситуации показать возможность экономии дизельного топлива в населенных пунктах, находящихся в децентрализованной зоне электроснабжения (где нет проводов, грубо говоря). Обычно там стоят только дизель-генераторные установки. Они, как правило, работают не в самом оптимальном режиме, постоянно расходуют топливо. Солнечная генерация позволяет изменить это. Тратится меньше топлива, в результате автономность населенного пункта увеличивается и надежность электроснабжения растет. Конкретно эта электростанция позволит перевести населенный пункт с режимного электроснабжения (по часам) на постоянное. Это пилот, он нужен для отработки основных технических решений. Если все пойдет хорошо, они будут внедряться и дальше. Предположительно такая электростанция должна окупиться в течение трех-четырех лет", прокомментировал запуск электростанции директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук.