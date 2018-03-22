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Политическую систему толкают к двухпартийности? После президентских выборов в кулуарах снова заговорили об объединении трех оппозиционных партий в одну. Идея не нова, занимался ей еще небезызвестный Сурков, когда был в Администрации президента, но теперь она будет продвигаться, очевидно, с новой силой. Впрочем, в какую сторону продвигаться – пока неясно. Финальная точка этого процесса может быть уже через пару лет, а может - только к 2024 году. В возможных метаморфозах партсистемы разбирались эксперты Накануне.RU.
22.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
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Новости
22.03.2018 13:53 Мск (15:53 Екб)
спорт | Свердловская область
Защитник "Автомобилиста" вызван в сборную Словакии для подготовки к чемпионату мира
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хоккей клюшка шайба (2008) | Фото:news.livesport.ru

Защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски получил приглашение в сборную Словакии для подготовки к чемпионату мира-2018. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Напомним, турнир будет проходить с 4 по 20 мая в Дании. Сборная Словакии находится в одной группе с командой России. Они сыграют между собой 14 мая.

Стоит отметить, что до чемпионата мира словаки примут участие в European Hockey Challenge и сыграют два выставочных матча против Кореи и Франции.

Как сообщало Накануне.RU, недавно ХК "Автомобилист" озвучил планы на новый сезон.

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22.03.2018 13:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:53 Екб


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Защитник "Автомобилиста" вызван в сборную Словакии для подготовки к чемпионату мира
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