Защитник "Автомобилиста" вызван в сборную Словакии для подготовки к чемпионату мира

Защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски получил приглашение в сборную Словакии для подготовки к чемпионату мира-2018. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Напомним, турнир будет проходить с 4 по 20 мая в Дании. Сборная Словакии находится в одной группе с командой России. Они сыграют между собой 14 мая.

Стоит отметить, что до чемпионата мира словаки примут участие в European Hockey Challenge и сыграют два выставочных матча против Кореи и Франции.

Как сообщало Накануне.RU, недавно ХК "Автомобилист" озвучил планы на новый сезон.