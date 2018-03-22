Замглавы Дальневосточного таможенного управления арестован

Замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС Сергей Федоров задержан по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, передает МИА "Россия сегодня".

Таким образом удовлетворено ходатайство следствия. Федоров заключен под стражу до 19 мая.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн руб. и 150 тыс. долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал".

Сам таможенник не признает вину.

Напомним, о задержании Федорова стало известно накануне.