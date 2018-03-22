ЮУрГУ лишили государственной аккредитации по двум направлениям

Южно-Уральский государственный университет прошел государственную аккредитацию, однако в аккредитации ряда специальностей вузу отказали. Соответствующий приказ от 19 марта 2018 года опубликован на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает корреспондент Накануне.RU.

Университет не смог получить аккредитацию по специальностям "Управление в технических системах" (бакалавриат и магистратура), "Юриспруденция" (магистратура и аспирантура). Также отказано в аккредитации ряда направлений в филиалах ЮУрГУ. Так, в Златоусте без аккредитации остался бакалавриат "Экономика и управления", а в Миассе и Нижневартовске — бакалавриат "Экономика и управления" и "Юриспруденция".

Добавим, что отсутствие аккредитации означает, что выпускники не смогут получить дипломы государственного образца.