"ЭКСПО-парк в Екатеринбурге": Евгений Куйвашев назвал победителей конкурса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 марта подвел итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития территории будущего ЭКСПО-парка в Екатеринбурге. Победили были определены путем тайного голосования, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Конкурс проводился по двум номинациям: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция развития площадки в 555 гектаров, зарезервированной на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге под ЭКСПО-парк. Призовой фонд - 5 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции развития ЭКСПО-парка поступили из 10 стран мира.

Победителем в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию стало Архитектурное бюро "Бешу и партнеры" из Франции.

Лучшим среди социофилософских концепций стал проект, представленный студентом 5 курса Уральского архитектурно-художественного университета.

Также решением конкурсной комиссии во главе с губернатором Евгением Куйвашевым будут награждены поощрительными призами еще двадцать участников конкурса, выступивших с ценными предложениями.

"Большой интерес участников к конкурсу – яркое свидетельство повышенного внимания общественности к российской заявке на проведение выставки и к тому, каким будет ЭКСПО-2025. Это означает, что идея проведения выставки в России уже сегодня воодушевляет и заряжает энергией огромное количество людей", - пояснил губернатор.