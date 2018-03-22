"ЭКСПО-парк в Екатеринбурге": Евгений Куйвашев назвал победителей конкурса

в этот день
22.03.18
15:17
В Екб.17:17
Ожидаемо. Сразу после выборов Правительство готовит повышение подоходного налога
Кузнецова пообщалась с детьми и родителями шадринской школы, где расстреляли учеников
Бунт! Жители Волоколамска атаковали губернатора Воробьева
Главное
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Тема дня
Политическую систему толкают к двухпартийности? После президентских выборов в кулуарах снова заговорили об объединении трех оппозиционных партий в одну. Идея не нова, занимался ей еще небезызвестный Сурков, когда был в Администрации президента, но теперь она будет продвигаться, очевидно, с новой силой. Впрочем, в какую сторону продвигаться – пока неясно. Финальная точка этого процесса может быть уже через пару лет, а может - только к 2024 году. В возможных метаморфозах партсистемы разбирались эксперты Накануне.RU.
22.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Анонс либеральных реформ с похоронами прогрессивной шкалы? Почему в повестку вернулся вопрос повышения НДФЛ Новость о готовящемся повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% вбросили в повестку анонимные источники. Первые же комментарии вскрыли реальных заказчиков - реформу практически открыто поддержали представители либерального блока Правительства. После выборов президента можно забыть об обещаниях неповышения налоговой нагрузки и возобновить обсуждение ставок НДС, введение торговых сборов и других фискальных и нефискальных мер.
22.03.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 36

"ЭКСПО-парк в Екатеринбурге": Евгений Куйвашев назвал победителей конкурса
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

экспо-парк, шорт-лист (2018) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 марта подвел итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития территории будущего ЭКСПО-парка в Екатеринбурге. Победили были определены путем тайного голосования, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Конкурс проводился по двум номинациям: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция развития площадки в 555 гектаров, зарезервированной на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге под ЭКСПО-парк. Призовой фонд - 5 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции развития ЭКСПО-парка поступили из 10 стран мира.

Победителем в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию стало Архитектурное бюро "Бешу и партнеры" из Франции.

Лучшим среди социофилософских концепций стал проект, представленный студентом 5 курса Уральского архитектурно-художественного университета.

Также решением конкурсной комиссии во главе с губернатором Евгением Куйвашевым будут награждены поощрительными призами еще двадцать участников конкурса, выступивших с ценными предложениями.

"Большой интерес участников к конкурсу – яркое свидетельство повышенного внимания общественности к российской заявке на проведение выставки и к тому, каким будет ЭКСПО-2025. Это означает, что идея проведения выставки в России уже сегодня воодушевляет и заряжает энергией огромное количество людей", - пояснил губернатор.

экспо-парк, шорт-лист(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Другие новости по темам: экспо-парк, ЭКСПО-2025, Евгений Куйвашев
22.03.2018 13:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 04:06 Мск
ЭКСПО 2025: Ураган не помешал презентовать заявку России на Самоа

Ранее 15.02.2018 15:26 Мск
"Умный город" для ЭКСПО-2025 презентовали на инвестиционном форуме в Сочи

Ранее 14.02.2018 04:02 Мск
ЭКСПО 2025: заявку Екатеринбурга презентовали в Индонезии и Узбекистане

Ранее 08.02.2018 13:37 Мск
#МатрёшкаЗаЭкспо. Символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка

Ранее 05.02.2018 15:30 Мск
10 стран мира подали заявки на участие в конкурсе на разработку концепции "ЭКСПО-парка" в Екатеринбурге

Ранее 25.01.2018 07:58 Мск
"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - Дворкович

Ранее 22.01.2018 09:26 Мск
"Если будет нужно, добавим еще 100-200 га", - площадь ЭКСПО-парка в Екатеринбурге может быть увеличена

Ранее 22.01.2018 07:49 Мск
У Екатеринбурга больше шансов: Франция вышла из гонки за ЭКСПО-2025

Ранее 21.01.2018 14:43 Мск
Франция может выйти из гонки за ЭКСПО-2025

Ранее 16.01.2018 10:34 Мск
"Наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - Куйвашев о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 22.12.2017 08:33 Мск
В Екатеринбурге открылось представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 21.12.2017 11:44 Мск
"Я уже зачехлился!" - Куйвашев разыграет десять фирменных чехлов для iPhone с символикой ЭКСПО-2025 и своим автографом

Ранее 18.12.2017 16:21 Мск
Губернатор Куйвашев и рэпер Мот откроют в Екатеринбурге представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 18.12.2017 10:41 Мск
"В моих встречах с министрами любой страны этот сюжет является обязательной темой", - Лавров о продвижении заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 05.12.2017 09:45 Мск
Куйвашев заявил, что "Город будущего", который планируют построить к ЭКСПО-2025, появится в любом случае

Ранее 02.12.2017 11:35 Мск
Россияне запустили в соцсети флешмоб #ЯЗаЭКСПО

Ранее 30.11.2017 07:58 Мск
Pikachu и Hello Kitty, - Япония определилась с талисманами заявки на Экспо-2025 в Осаке

Ранее 27.11.2017 14:04 Мск
Футболисты "Урала" поддержали Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 15:44 Мск
В Париже открылось представительство по продвижению Екатеринбурга в конкурсе за право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 07:44 Мск
В Париже открывается офис по продвижению Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 15.11.2017 15:43 Мск
В Париже представили видеоролик, раскрывающий тему заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 10:49 Мск
Мантуров, Куйвашев и Якоб едут в Париж: презентовать российскую заявку на ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 09:04 Мск
Общественники Киргизии поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 10.11.2017 16:08 Мск
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже представит российская балерина Илзе Лиепа

Ранее 10.11.2017 07:51 Мск
В случае, если Екатеринбург выиграет ЭКСПО-2025, в столице Среднего Урала появится вторая ветка метро

Ранее 09.11.2017 16:00 Мск
Как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут Екатеринбург и сколько будет стоить билет на выставку

Ранее 08.11.2017 11:22 Мск
Куйвашев: К ЭКСПО-парку можно пустить метро или скоростной трамвай

Ранее 18.10.2017 10:31 Мск
"Это реально!" - Екатеринбург ждет вторая ветка метро. В случае, если ЭКСПО-2025 пройдет в столице Среднего Урала

Ранее 22.09.2017 09:28 Мск
Куйвашев в Париже встретился с торгпредом РФ и советником по экономике и межрегиональным связям посольства России

Ранее 21.09.2017 15:30 Мск
Евгений Куйвашев в Париже передал в Международное бюро выставок заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 21.09.2017 08:23 Мск
Куйвашев улетел в Париж продвигать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 08.09.2017 13:04 Мск
Главой комитета ЭКСПО-2025, который займется продвижением Екатеринбурга, станет экс-зампред правления Сбербанка

Ранее 07.09.2017 07:41 Мск
Отвечать за продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 будет Аркадий Дворкович

Ранее 23.08.2017 09:19 Мск
Якоб в Астане представил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 21.08.2017 16:02 Мск
Презентовать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 будет Якоб: он уже улетел в Астану

Ранее 15.08.2017 08:06 Мск
Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 17.07.2017 08:45 Мск
Путин по предложению Куйвашева подключил МИД к заявочной кампании Екатеринбурга на "Экспо-2025"








Добавить комментарий:

"ЭКСПО-парк в Екатеринбурге": Евгений Куйвашев назвал победителей конкурса
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+