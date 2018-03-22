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Новости
22.03.2018 13:20 Мск (15:20 Екб)
экономика | В России
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
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пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года.
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Он отметил, что такая индексация осуществляется ежегодно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.

"В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек", - сказал премьер.

Кроме того, по словам Медведева, будут повышены некоторые другие выплаты, размер которых зависит по закону от индекса роста социальной пенсии. Это касается отдельных категорий пенсионеров.

пенсия деньги(2013)|Фото:

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8 081 рублей, за 2017 год - 8 315 рублей, индекс роста за 2017 год - 1,029.

Соответственно, правительство утверждает коэффициент индексации соцпенсий с 1 апреля в размере 1,029.

В постановлении подчеркивается, что при индексации социальных пенсий также повышаются пенсии таким категориям граждан, как военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и др.

Уточняется, что индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.

"Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий", - говорится на сайте правительства.

Расходы на проведение индексаций пенсий и других социальных выплат с 1 апреля составит 9,6 млрд рублей до конца года.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля

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22.03.2018 13:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:20 Екб


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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
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