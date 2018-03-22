Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года.

Он отметил, что такая индексация осуществляется ежегодно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства.

"В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек", - сказал премьер.

Кроме того, по словам Медведева, будут повышены некоторые другие выплаты, размер которых зависит по закону от индекса роста социальной пенсии. Это касается отдельных категорий пенсионеров.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8 081 рублей, за 2017 год - 8 315 рублей, индекс роста за 2017 год - 1,029.

Соответственно, правительство утверждает коэффициент индексации соцпенсий с 1 апреля в размере 1,029.

В постановлении подчеркивается, что при индексации социальных пенсий также повышаются пенсии таким категориям граждан, как военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и др.

Уточняется, что индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.

"Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий", - говорится на сайте правительства.

Расходы на проведение индексаций пенсий и других социальных выплат с 1 апреля составит 9,6 млрд рублей до конца года.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля