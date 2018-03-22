Свердловские власти отдадут Нижнему Тагилу бывший военный городок

Свердловская область безвозмездно отдаст бывший комплекс военного городка №36, который находится на улице Фрунзе, 36, в собственность Нижнего Тагила. Соответствующий проект подготовлен министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, глава Нижнего Тагила Сергей Носов неоднократно обращался к губернатору Евгению Куйвашеву и к правительству региона с просьбой передать имущественный комплекс и земельный участок под ним в собственность города для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом, бассейном и ледовой ареной.

Раньше в военный комплекс входило 16 объектов недвижимости, расположенных на земельном участке общей площадью 49 011 кв.м. Он был построен в 1950-1960 годах. Более 10 лет этот объект не эксплуатировался и не охранялся, в связи с чем он был принят в собственность Свердловской области в 2012 году и объявлен непригодным для использования. На данный момент установлено, что из 16 объектов недвижимости – 12 подлежат сносу, а остальные четыре находятся в аварийном состоянии.