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политика  |  комментариев: 2
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Деньги, заложенные на прямые выборы мэра Екатеринбурга, придется вернуть в городской бюджет
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Илья Захаров, председатель горизбиркома Екатеринбурга (2013) | Фото: Накануне.RU

После внесения изменений в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", дума Екатеринбурга должна будет привести в соответствие с этим документом Устав муниципалитета.
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Если региональный законодатель установит новую систему выборов главы, отменив прямой плебесцит, депутатам представительного органа Екатеринбурга придется в срок до 19 июня проголосовать за изменения Устава города. И принять схему, по которой глава Екатеринбурга – сити менеджер избирается по предложению конкурсной комиссии, сформированной из числа городских народных избранников и представителей администрации губернатора

"Эти изменения будут носить не только технический характер, поскольку по проекту областного закона глава города наделяется полномочиями руководителя администрации и уже не возглавляет думу, - рассказал Накануне.RU председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. – Причем, городским депутатам надо будет успеть отредактировать Устав до 19 июня, до официального назначения выборов".

По словам Захарова, после принятия изменений в областной закон "Об избрании органов местного самоуправления", у городских депутатов не останется выбора: Устав Екатеринбурга в любом случае потребуется привести в соответствие с региональным законодательством. Поэтому у противников отмены прямых выборов осталось чуть больше недели на политическую борьбу: есть большая вероятность, что Законодательное собрание Свердловской области одобрит поправки в вышеназванный закон на своем заседании 3-4 апреля.

Отметим, что выборы депутатов думы и мэра города запланированы на сентябрь этого года. По словам Захарова, в случае отказа от прямых выборов главы, часть средств, заложенных бюджете Екатеринбурга на их проведение в прошлом году, придется вернуть в городскую казну.

"Мы закладывали сумму на выборы депутатов плюс на выборы главы, но по ним расходы незначительные, связанные лишь с дополнительной оплаты работы членов избирательных комиссий, - пояснил председатель горизбиркома. – В любом случае, эти деньги предусмотрены в бюджете, никто их "отбирать" не станет, но если останутся – вернем без проблем".

Другие новости по темам: Выборы, глава Екатеринбурга, Устав Екатеринбурга, избирательная комиссия, Илья Захаров
22.03.2018 13:29 Мск | Андрей Яловец
15:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 12:35 Мск
Законопроект об отмене выборов в Екатеринбурге депутаты свердловского парламента рассмотрят уже на следующей неделе

Ранее 22.03.2018 11:47 Мск
Законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга внесен в заксобрание

Ранее 21.03.2018 15:59 Мск
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Ранее 20.03.2018 08:47 Мск
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Деньги, заложенные на прямые выборы мэра Екатеринбурга, придется вернуть в городской бюджет
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