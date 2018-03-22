Деньги, заложенные на прямые выборы мэра Екатеринбурга, придется вернуть в городской бюджет

После внесения изменений в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", дума Екатеринбурга должна будет привести в соответствие с этим документом Устав муниципалитета.

Если региональный законодатель установит новую систему выборов главы, отменив прямой плебесцит, депутатам представительного органа Екатеринбурга придется в срок до 19 июня проголосовать за изменения Устава города. И принять схему, по которой глава Екатеринбурга – сити менеджер избирается по предложению конкурсной комиссии, сформированной из числа городских народных избранников и представителей администрации губернатора

"Эти изменения будут носить не только технический характер, поскольку по проекту областного закона глава города наделяется полномочиями руководителя администрации и уже не возглавляет думу, - рассказал Накануне.RU председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. – Причем, городским депутатам надо будет успеть отредактировать Устав до 19 июня, до официального назначения выборов".

По словам Захарова, после принятия изменений в областной закон "Об избрании органов местного самоуправления", у городских депутатов не останется выбора: Устав Екатеринбурга в любом случае потребуется привести в соответствие с региональным законодательством. Поэтому у противников отмены прямых выборов осталось чуть больше недели на политическую борьбу: есть большая вероятность, что Законодательное собрание Свердловской области одобрит поправки в вышеназванный закон на своем заседании 3-4 апреля.

Отметим, что выборы депутатов думы и мэра города запланированы на сентябрь этого года. По словам Захарова, в случае отказа от прямых выборов главы, часть средств, заложенных бюджете Екатеринбурга на их проведение в прошлом году, придется вернуть в городскую казну.

"Мы закладывали сумму на выборы депутатов плюс на выборы главы, но по ним расходы незначительные, связанные лишь с дополнительной оплаты работы членов избирательных комиссий, - пояснил председатель горизбиркома. – В любом случае, эти деньги предусмотрены в бюджете, никто их "отбирать" не станет, но если останутся – вернем без проблем".