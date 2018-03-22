РФС о возможном бойкоте ЧМ-2018 некоторыми странами: "Турнир пройдет великолепно и без вас"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал возможный бойкот некоторыми странами ЧМ-2018, который пройдет этим летом в России.

Напомним, первыми о бойкоте чемпионата заговорили в Великобритании. Чуть позже подобные заявления стали звучать из Исландии.

Комментируя ситуацию, Никита Симонян отметил, что "разговоры Запада о бойкоте мундиаля - настоящая истерия".

"Хочется обратиться ко всем, кто намеревается бойкотировать турнир: успокойтесь, чемпионат мира в России состоится и пройдет великолепно и без вашего присутствия. Мы очень хотим видеть в нашей стране среди участников мундиаля все отобравшиеся на него сборные, но сам турнир совершенно ничего не потеряет, если чиновники и руководители тех же Великобритании, Польши и других стран, втягивающих спорт в политические провокации, не приедут в Россию. Если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приедет на ЧМ, то от этого проиграет только она сама. К счастью, это никак не повлияет на спортивную составляющую, так как Мэй не выходит в стартовом составе сборной Англии", - приводят "Известия" слова Симоняна.

Отметим, также к бойкоту ЧМ-2018 в России призывали на Украине, которая не смогла пробиться на турнир.