В СЖР выразили недоумение решением Комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Слуцкого

Союз журналистов России выразил недоумение решением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в отношении журналисток думского "пула", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СЖР.

В Союзе считают любые подобные попытки недопустимыми. При этом отмечается, что еще не было случаев обращений в СЖР со стороны журналистов по данному поводу. Вместе с тем Союз журналистов акцентирует внимание, что в подобных сложных ситуациях коллегам "важно своевременно информировать соответствующие органы, редакцию или отделения СЖР о произошедшем".

"При этом Союз журналистов России считает недопустимыми любые попытки давления на журналиста, исполняющего профессиональные обязанности. При личном общении журналиста-женщины и политика-мужчины грань между комплиментами и переходом с профессиональной этики на личностный фактор – очень тонкая. В такой ситуации Союз журналистов России всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью – происходит ли это при освещении событий в районах боевых действий или в кабинете во время интервью, когда ситуация может восприниматься как нарушение этических норм", - говорится в заявлении организации.

Также подчеркивается, что пострадавшие журналисты РБК, "Коммерсанта" и "Эха Москвы" могут принимать любые решения, но важно, "чтобы зрители и читатели продолжали регулярно и в полном объёме получать информацию о деятельности парламента из тех СМИ, которым они привыкли доверять".

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что"Эхо Москвы" отзывает из Госдумы своих журналистов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что депутат якобы "пристаёт к девушкам-журналисткам". Слуцкий, в свою очередь назвал обвинения в его адрес "дешёвой провокацией".