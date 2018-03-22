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политика  |  комментариев: 2
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
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от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 13:06 Мск (15:06 Екб)
общество | Центральный ФО
В СЖР выразили недоумение решением Комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Слуцкого
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глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Слуцкий (2014) | Фото:Накануне.RU

Союз журналистов России выразил недоумение решением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в отношении журналисток думского "пула", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СЖР.
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В Союзе считают любые подобные попытки недопустимыми. При этом отмечается, что еще не было случаев обращений в СЖР со стороны журналистов по данному поводу. Вместе с тем Союз журналистов акцентирует внимание, что в подобных сложных ситуациях коллегам "важно своевременно информировать соответствующие органы, редакцию или отделения СЖР о произошедшем".

"При этом Союз журналистов России считает недопустимыми любые попытки давления на журналиста, исполняющего профессиональные обязанности. При личном общении журналиста-женщины и политика-мужчины грань между комплиментами и переходом с профессиональной этики на личностный фактор – очень тонкая. В такой ситуации Союз журналистов России всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью – происходит ли это при освещении событий в районах боевых действий или в кабинете во время интервью, когда ситуация может восприниматься как нарушение этических норм", - говорится в заявлении организации.

Также подчеркивается, что пострадавшие журналисты РБК, "Коммерсанта" и "Эха Москвы" могут принимать любые решения, но важно, "чтобы зрители и читатели продолжали регулярно и в полном объёме получать информацию о деятельности парламента из тех СМИ, которым они привыкли доверять".

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что"Эхо Москвы" отзывает из Госдумы своих журналистов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что депутат якобы "пристаёт к девушкам-журналисткам". Слуцкий, в свою очередь назвал обвинения в его адрес "дешёвой провокацией".

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22.03.2018 13:06 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:06 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 13:01 Мск
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Ранее 22.03.2018 10:20 Мск
"Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы

Ранее 21.03.2018 20:27 Мск
В Госдуме РФ не нашли нарушений в поведении Слуцкого








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В СЖР выразили недоумение решением Комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Слуцкого
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