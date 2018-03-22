Песков не стал комментировать бойкот СМИ в отношении Госдумы и Слуцкого

В Кремле отказались комментировать бойкот, объявленный рядом российских СМИ после решения комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого.

"Я никак не хотел бы это комментировать. Это не вопрос администрации президента", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом, передает РИА Новости. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Напомним, ранее Слуцкого в домогательствах обвинили три журналистки - корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

В поддержку журналисток выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая, что смогла сама разобраться в данной ситуации.

Однако комиссия Госдумы РФ по этике не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам.

После этого стало известно, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В четверг стало известно, что работу с Госдумой приостанавливает "Дождь". Кроме того, своих сотрудников из Госдумы отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.