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22.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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21.03.2018
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Новости
22.03.2018 13:01 Мск (15:01 Екб)
политика | В России
Песков не стал комментировать бойкот СМИ в отношении Госдумы и Слуцкого
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Дмитрий Песков (2014) | Фото: Накануне.RU

В Кремле отказались комментировать бойкот, объявленный рядом российских СМИ после решения комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого.

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"Я никак не хотел бы это комментировать. Это не вопрос администрации президента", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом, передает РИА Новости. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Напомним, ранее Слуцкого в домогательствах обвинили три журналистки - корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

В поддержку журналисток выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая, что смогла сама разобраться в данной ситуации.

Однако комиссия Госдумы РФ по этике не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам.

После этого стало известно, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В четверг стало известно, что работу с Госдумой приостанавливает "Дождь". Кроме того, своих сотрудников из Госдумы отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.



Развитие сюжета: Ранее 22.03.2018 13:06 Мск
В СЖР выразили недоумение решением Комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Слуцкого

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22.03.2018 13:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 10:20 Мск
"Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы

Ранее 21.03.2018 20:27 Мск
В Госдуме РФ не нашли нарушений в поведении Слуцкого








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Песков не стал комментировать бойкот СМИ в отношении Госдумы и Слуцкого
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