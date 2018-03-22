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от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 11:03 Мск (13:03 Екб)
экономика | Пермский край
Швейцарские бизнесмены заинтересовались научно-техническими разработками Пермского края
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

21 и 22 марта Пермский край принимает дипломатическую и бизнес делегации из Швейцарии. Сегодня в рамках визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Росье, глава отдела экономики, финансов и науки господин Альберто Грофф и советник по вопросам экономики, финансов и науки Светлана Илларионова встретились с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Глава Прикамья поприветствовал делегацию и отметил, что по итогам 2017 года товарооборот между регионом и Швейцарией вырос в 2 раза. "Важно, что Пермский край и Швейцарию связывают десятки компаний, которые поставляют оборудование, и сотни совместных научных исследований. Также для нас важно, что здесь с вами представитель туристической отрасли, он сможет оценить потенциал Пермского края с точки зрения туризма. Для нас это направление одно из приоритетных", — пояснил губернатор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Росье по итогам встречи отметил высокий потенциал региона. "Мы сконцентрированы не только на товарообороте, а на инвестициях. С этой точки зрения одна сторона может вложить ресурсы, человеческий капитал, а другая сторона будет вводить новые технологии. Торговые отношения — это хорошо, но двусторонние инвестиции намного лучше, поскольку приносят пользу обеим сторонам. За инвестициями приходят знания, рабочие места, новые технологии. Это то, что помогает развиваться и работать на будущее", — сообщил Ив Россье.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

21 марта состоялся круглый стол о торгово-экономическом, инвестиционном и научном сотрудничестве Пермского края со Швейцарией. В нем приняли участие представители высших учебных заведений и предприятий Пермского края, краевые власти. Со стороны швейцарской делегации присутствовали представители Посольства Швейцарии и швейцарских компаний.

Руководитель краевого минэкономразвития Максим Колесников презентовал швейцарской делегации торгово-экономический, инвестиционный, научный и туристический потенциал Пермского края и особо подчеркнул конкурентные преимущества Прикамья.

"Наряду с богатыми ресурсами мы предлагаем нашим партнерам качественный подход к сопровождению проектов. В конце прошлого года мы создали региональное Агентство инвестиционного развития, специализированную организацию по работе и сопровождению инвесторов. Важно, что работая по принципу "одного окна", агентством создаются условия по преодолению бюрократических и административных барьеров", — заявил министр.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

О перспективах сотрудничества со Швейцарией рассказали представители пермского бизнеса и ректоры пермских ВУЗов. Так, проректор по науке и инновациям Пермского научного исследовательского политехнического университета Владимир Коротаев поделился итогами совместной научной деятельности.

"Совместно с коллегами мы реализуем несколько перспективных проектов, — рассказывает ученый. – Один из них связан с формированием центров компетенций по передовым производственным технологиям, это соединение машиностроения и цифровых систем. Разработки этой отрасли позволят повысить производительность оборудования и качество выпускаемой продукции. Еще один проект связан с робототехникой и комплексом исследований потенциального взаимодействия роботов и человека".

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Как отметил глава отдела экономики, финансов и науки господин Альберто Грофф, наибольший интерес для бизнес-миссии представляют проекты Пермского края, связанные с цифровой экономикой, с технологиями, и фармакологические разработки: "Университеты, которые презентовали сегодня свои возможности, имеют большой потенциал. Особенно интересна фармакология, — говорит господин Грофф. – Представленные университеты обладают перспективами для сотрудничества".

Во второй день швейцарская делегация посетит производство ООО "ЕвроХим-УКК", Пермскую государственную художественную галерею, проведет рабочую встречу с ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым. Кроме того, господин посол Ив Росье проведет публичную лекцию для студентов ПНИПУ, ПГНИУ, ПГМУ им. Е.А. Вагнера.


22.03.2018 11:03 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:03 Екб


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Швейцарские бизнесмены заинтересовались научно-техническими разработками Пермского края
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