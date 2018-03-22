Максим Решетников в Нижнем Новгороде поделится опытом Прикамья по ликвидации долгостроев

Губернатор Пермского края Максим Решетников примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе. Мероприятие состоится завтра, в Нижнем Новгороде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

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Глава региона представит опыт Прикамья по достройке проблемных объектов. Ожидается, что в заседании совета примут участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, главы регионов ПФО, представители Федерального Собрания РФ, руководители окружных территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

Участники заседания обсудят вопросы развития рынка жилищного строительства в регионах Приволжского федерального округа.

Проблемы обманутых дольщиков в крае постоянно на повестке региональных властей. Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, что в этом году в планах у региональных властей добиться ввода в эксплуатацию восьми проблемных домов. Отметим, что успехи края были отмечены на федеральном уровне.