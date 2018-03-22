В Челябинске по многочисленным просьбам жителей восстановили два автобусных маршрута

В Челябинске по многочисленным просьбам жителей отдаленных микрорайонов восстановлены автобусные маршруты №33 "ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал" и №2 "Чурилово — Театр ЧТЗ". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Нам поступало много обращений от жителей города Челябинска по восстановлению 33 маршрута. Проведены необходимые конкурсные процедуры, определен перевозчик, который приступил к работе", - рассказал начальник управления транспорта Роман Болотов.

На маршруте № 33 стоимость проезда составляет 20 рублей и действуют все льготы.

Автобусный маршрут № 2 взял на обслуживание ООО "ЧелябГЭТ". Для пассажиров действуют все льготы, а также пересадочный билет.

"Приобретая пересадочный билет, пассажиры на Театре ЧТЗ могут пересесть на удобный для них транспорт. Расписание автобуса состыковано с работой электротранспорта", - отметил директор ООО "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко.