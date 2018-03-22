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В Нижнем Тагиле началась подготовка к Дню Победы
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День Победы в Нижнем Тагиле, Сергей Носов (2017) | Фото: мэрия Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел заседание городского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Руководители отраслевых и функциональных органов администрации города доложили о текущей работе по данному направлению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

Митинг на центральном кладбище запланирован на 8 мая. В "воинском параде" - мероприятии с участием гарнизонов Росвардии, полиции и военнослужащих запаса, с которого начинаются в центре города основные торжества девятого мая, примут участие 22 единицы техники и 12 парадных расчетов. Далее демонстрация трудовых коллективов и шествие колонны "Бессмертного полка" будут проходить по утвержденной схеме.

Согласно информации начальника управления социальных программ и семейной политики Лии Мигуновой, по данным на 1 марта в Нижнем Тагиле проживает порядка 8 тыс. участников войны, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, вдов, тружеников тыла, и детей, чьи родители погибли в годы Великой Отечественной войны. Ежегодные выплаты в связи с празднованием 9 мая отдельным категориям граждан начнутся с первого апреля.

Цикл мероприятий приуроченных к Дню Победы запланирован в управлении культуры. При участии актеров Драматического театра идет подготовка тематического концерта-спектакля, премьера которого состоится 9 мая. В этот же день пройдет фестиваль хоров. Более 400 учащихся школ искусств исполнят лучшие музыкальные произведения о Дне Победы, мире и Родине. Музыкальный марафон продолжит акция с участием МУП "Тагильский трамвай", ставшая в минувшем году одним из ярких событий празднования. Планируется, что 8 и 9 мая в вагонах, вышедших на линию, из динамиков будут звучать песни о войне. Любой пассажир сможет не только послушать, но и спеть знакомые с детства "Катюшу", "Три танкиста", "День Победы".

По словам начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских в рамках празднования пройдет ряд спортивных мероприятий.

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22.03.2018 11:55 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
13:55 Екб


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В Нижнем Тагиле началась подготовка к Дню Победы
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