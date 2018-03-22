Законопроект об отмене выборов в Екатеринбурге депутаты свердловского парламента рассмотрят уже на следующей неделе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в областной парламент законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

Как пояснил Накануне.RU первый вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий, речь идет о внесении изменений в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области".

Какой комитет рассмотрит данный законопроект перед внесением в Законодательное собрание, решит председатель Заксо Людмила Бабушкина. Но, скорее всего, это будет комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности - его заседание назначено на 26 марта.

"Законопроект предусматривает новый порядок избрания органов местного самоуправления Екатеринбурга, - сказал Шептий, являющийся членом этого комитета. – Изучим вопрос, времени у нас достаточно".

Отметим, что очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области назначено на 3 апреля.