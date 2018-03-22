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22.03.2018 12:27 Мск (14:27 Екб)
армия и ВПК | В России
"Пальмира" или "Сюрприз"? Минобороны назвало лидеров названий для новейшего российского вооружения
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ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета (2018) | Фото: Россия 1

Голосование за выбор названия для новейшего российского вооружения выходит на финишную прямую.

Как сообщили Накануне.RU в Министерстве обороны России, для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата определились по три лидирующих названия. В течение ближайших часов выяснится, какими будут их имена.

За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны более 7,6 миллионов своих предпочтений. На финальном этапе им предлагается выбрать единственный вариант, которым и станет называться новейшее российское оружие.

ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета(2018)|Фото: Россия 1

Так, в тройку лидеров названий боевого лазерного комплекса вошли "Василиск", "Пересвет" и "Блик". Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех имен: "Пальмира", "Сюрприз" или "Буревестник". А названием беспилотного подводного аппарата станет "Посейдон", "Аврора" или "Прибой".

Как уточнили в Минобороны, финальное голосование продлится до 20.00 (мск) 22 марта.

ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета(2018)|Фото: Россия 1

Напомним, о новейшем российском вооружении говорил президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию. Он предложил всем желающим присылать идеи названий для этих систем на сайты Минобороны России.

Любопытно, что название "Пальмира" для крылатой ракеты ранее предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета(2018)|Фото: Россия 1

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22.03.2018 12:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.03.2018 09:41 Мск
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"Пальмира" или "Сюрприз"? Минобороны назвало лидеров названий для новейшего российского вооружения
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