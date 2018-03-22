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Прокуратура ответила МВД по "резиновой" квартире в Екатеринбурге
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прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Скандал вокруг "резиновой квартиры" в Екатеринбурге набирает обороты. В этот раз прокуратура Свердловской области ответила на заявление ГУ МВД по Свердловской области, которое утверждает, что было возбуждено уголовное дело, но действующее законодательство не содержит ни одного основания для отказа в регистрации по месту пребывания. Напомним, с декабря 2016 по декабрь 2017 года житель уральской столицы зарегистрировал у себя в квартире 6 тыс. 844 иностранца. После этого проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга не поступало ни в 2017 году, ни в 2018 году для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу в отношении мужчины.

"Более того, прокуратура в июле 2017 года отменила незаконное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное сотрудниками полиции. После чего сотрудники полиции вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела, которое прокуратура как незаконное отменила в сентябре 2017 года. Сотрудники прокуратуры также направили указание о необходимости проведения конкретных следственных действий", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура не один раз выносила представления в адрес начальника отдела полиции №14 УМВД "в связи с волокитой по уголовному делу".

Прокуратура Екатеринбурга продолжает надзорные мероприятия. Планируется опрос сотрудников отдела по вопросам миграции отдела полиции №14 УМВД.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировали в свердловском Главке.

"Уверен, Следственный комитет, который начал доследственную проверку, сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области, а также наши коллеги из областной прокуратуры детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные меры реагирования", - заявил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

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14:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 11:15 Мск
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Ранее 22.03.2018 10:30 Мск
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Прокуратура ответила МВД по "резиновой" квартире в Екатеринбурге
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