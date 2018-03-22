Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична.

Дворкович подтвердил, что уже "достаточно давно" идет обсуждение разных предложений по будущей налоговой политике на ближайшие годы. Одна из тем, которая обсуждалась - небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами.

"Это число - ставка 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго, и если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс", - заявил Дворкович на встрече со студентами РЭУ им.Плеханова.

"Не должны быть налоги избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от уплаты налогов, для ухода в иные юрисдикции. Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции", - цитирует его "Интерфакс".

При этом Дворкович добавил, что надо все просчитать, продумать, прежде чем принять законодательное решение. Окончательное решение будет принимать президент, подчеркнул он.

Ранее "Ведомости" сообщили, что на совещании в Правительстве, посвященном налоговой системе, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума.