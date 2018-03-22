Разъяренная девочка в "розовом" из Волоколамска, "угрожавшая" Воробьеву, "взорвала" Сеть

Видеоролик с "угрожавшей" губернатору Подмосковья Алексею Воробьеву маленькой девочкой в "розовом" взорвало Сеть.

Инцидент произошел на митинге 21 марта возле больницы Волоколамска, где местные жители требовали от главы региона закрыть ТБО "Ядрово" в связи с массовыми случаями отравления детей.

На видео в частности видно, как девочка пробралась через толпу людей и, оказавшись в непосредственной близости от Воробьева, продемонстрировала ему "жесты смерти". Девочка, показавшая областному губернатору, что его может ждать, уже стала героиней интернет-мемов.

По данным телеграм-канала Mash, всего за сутки в подмосковном Волоколамске обратились к врачам 240 человек, которые пожаловались на симптомы отравления ядовитыми веществами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура и Следственный комитет.