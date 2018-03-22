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политика  |  комментариев: 2
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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21.03.2018
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Новости
22.03.2018 12:07 Мск (14:07 Екб)
общество | Центральный ФО
Разъяренная девочка в "розовом" из Волоколамска, "угрожавшая" Воробьеву, "взорвала" Сеть
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Волоколамск, митинг, больница, бунт (2018) | Фото: www.youtube.com/channel/UCiWMFQCGvwGSc8QWHOqcQhw

Видеоролик с "угрожавшей" губернатору Подмосковья Алексею Воробьеву маленькой девочкой в "розовом" взорвало Сеть.
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Инцидент произошел на митинге 21 марта возле больницы Волоколамска, где местные жители требовали от главы региона закрыть ТБО "Ядрово" в связи с массовыми случаями отравления детей.

На видео в частности видно, как девочка пробралась через толпу людей и, оказавшись в непосредственной близости от Воробьева, продемонстрировала ему "жесты смерти". Девочка, показавшая областному губернатору, что его может ждать, уже стала героиней интернет-мемов.

По данным телеграм-канала Mash, всего за сутки в подмосковном Волоколамске обратились к врачам 240 человек, которые пожаловались на симптомы отравления ядовитыми веществами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура и Следственный комитет.

Другие новости по темам: девочка в розовом, Алексей Воробьев, мем, интернет, Волоколамск
22.03.2018 12:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 11:05 Мск
Мониторинг воздуха возле полигона "Ядрово" осуществляется каждые 20 минут, - МЧС

Ранее 22.03.2018 07:38 Мск
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Ранее 21.03.2018 14:27 Мск
В больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ

Ранее 21.03.2018 13:46 Мск
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Разъяренная девочка в "розовом" из Волоколамска, "угрожавшая" Воробьеву, "взорвала" Сеть
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