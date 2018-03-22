Свердловская ГИБДД предупреждает о всплеске ДТП из-за снегопада

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления ГИБДД России по региону, неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать всплеск ДТП.

В связи с очередным снегопадом в Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Они просят автомобилистов не превышать скорость, не совершать опасных маневров на дорогах и соблюдать дистанцию.

"Именно в таких погодных условиях происходит не только масса мелких ДТП, в которых механические повреждения получают транспортные средства, но и серьезные, в которых гибнут и получают травмы люди", - уточнили в ведомстве.

Пешеходы, в свою очередь, также должны придерживаться определенных правил: не скрываться от снега под капюшоном или зонтом и не переходить дорогу в неположенном месте.

Водителям, имеющим небольшой опыт вождения, сотрудники ГИБДД рекомендуют не садиться за руль, пока снегопад не утихнет.

По данным уральского гидрометцентра, снег в Свердловской области будет идти до конца недели. Синоптики предупреждают, что сегодня будет метель, а на дорогах образуется гололедица. К выходным сильных снегопадов не ожидается, в субботу температура воздуха достигнет нуля.