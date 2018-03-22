В Нытве бухгалтер украла у предприятия 612 тысяч и потратила на криптовалюту

42-летняя бухгалтер из Нытвы наказана за то, что увела у своей организации деньги и потратила их на криптовалюту, передает корреспондент Накануне.RU.

Бухгалтер уменьшала сумму остатка денег, поступающих на счета организации от продажи продукции. С помощью этих средств пермячка приобретала криптовалюту.

Она наказана двумя годами исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты. Кроме того, работница обязана возместить материальный ущерб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.