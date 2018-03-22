В Челябинском отделении "Опоры России" выберут нового лидера

23 марта пройдет отчетно-выборная конференция челябинского отделения "Опоры России". Члены бизнес-сообщества выберут лидера на ближайшие четыре года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

А также утвердят новый состав Совета ЧОО "Опоры России".

На встрече будут подведены итогам работы отделения. Участники обсудят актуальные вопросы сотрудничества с органами законодательной, исполнительной власти, острая тема взаимодействия с надзорными ведомствами, налаживание контактов с административными ресурсами.

Добавим, что участие в конференции примет президент "Опоры России" Александра Калинина.