Пиратские копии российского фильма "Лед" удалены с более 100 сайтов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскомнадзора.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к информации, нарушающей авторские права, направлены в адрес владельцев 134 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 106 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 19", - говорится в сообщении.

Еще 9 интернет-ресурсов, не прекративших доступ к незаконно распространяемым копиям фильма "Лед", вышедшего в российский прокат, блокируются операторами связи.