"Родители встревожены, дети спокойны". Детский омбудсмен РФ ответила на вопросы Накануне.RU о стрельбе в шадринской школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, отвечая на вопрос Накануне.RU, сообщила, что с учащимися 7 класса школы 15 города Шадринска, где 21 марта ученица расстреляла своих одноклассников, и их родителями будет работать психолог, чтобы разрешить конфликт и предотвратить его впредь.

Детский омбудсмен пообщалась с учащимися 7 класса и их родителями.

"Все видят решение. Это важно. Будет психолог, который будет координировать эту работу. Я думаю, что будет выстроена программа, будет назначен специалист, который будет работать с и с родителями, и с ребятишками, от себя я пожелала, чтобы для детей на каникулы сделали хорошую культурную программу. Конечно, нужно выговориться, а, с другой стороны, понять, как дальше с этим жить и правильно подобрать дальнейшие действия, которые помогли бы не только разрешить эту ситуацию и нивелировать то, что сейчас произошло, но и предотвратить впредь. Обязательно поговорим еще с классным руководителем, директором школы, чтобы эти конфликты не оставались за стенами, не оставались слезами на подушке, чтобы они были вовремя скоординированы со специалистами", - заявила она, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Анна Кузнецова рассказала, что в школе есть психолог, но он не знал о конфликтной ситуации.

В настоящий момент дети чувствуют себя спокойно, а родители встревожены.

"Дети достаточно спокойные, они рассказывают о том, кем они мечтают стать, какие у них планы, и мне задавали вопросы. Беседа прошла достаточно спокойно. Родители, конечно, тревожатся, и это правильно, иначе и быть не может. Даже сейчас, когда родители оказались в одной комнате, ожидая встречи со мной, конечно, у них к друг другу много вопросов. И эти тревоги сейчас очень важно правильно разрешить, чтобы они больше никогда не возникали", - подчеркнула она.

Также сегодня пройдет совещание с ведомствами, где обсудят причины произошедшего и определят профилактические меры.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта в Шадринске в школе №15 13-летняя школьница устроила стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь детей, у одного из них - травма головы, его из школы увезли на "скорой", сейчас ребенок находится дома. Стрелявшую задержали.