Закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга внесен в заксобрание

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в заксобрание региона закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

"Предполагается, что глава города будет совмещать все функции, но будет не избираться жителями Екатеринбурга, а проходить через конкурсную комиссию и утверждаться думой, т.е. назначаться. Право самим избирать себе мэра дает горожанам возможность при любых обстоятельствах иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды и сохранять лицо города и городские традиции", - написал Ройзман в своем Facebook.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил альтернативный законопроект, возвращающий столице Урала мэра-хозяйственника, за которого смогут проголосовать все горожане. Перед этим некоторые депутаты екатеринбургской гордумы попросили сохранить прямые выборы мэра, но вопрос не был поддержан местным парламентом.